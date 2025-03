Infastidito dalla presenza di alcuni avventori all'esterno di un circolo di San Giuliano Terme, nel Pisano, ha sparato un colpo di fucile in aria. L'uomo è quindi fuggito a piedi, ma i carabinieri lo hanno rintracciato in un podere agricolo poco distante e lo hanno arrestato. In carcere è finito un italiano di 44 anni che, tentando di sfuggire all'arresto, ha provato un'ulteriore fuga disperata prendendo a calci e pugni i militari.