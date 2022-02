Spagna, parla la donna abusata da un prete: "Avevo solo otto anni"

Sono circa 251 i membri del clero spagnolo accusati di abusi sessuali su minori, una verità venuta fuori grazie all'inchiesta del quotidiano "El Paìs" che ha sconvolto tutta la popolazione spagnola.

"Quando ci hanno chiesto come mai in Spagna non c’erano casi di abusi su minori da parte della Chiesa ci siamo detti: siamo un'eccezione mondiale o nessuno ha mai guardato prima?", si domanda il giornalista Inigo Dominguez, che alle telecamere di "Fuori dal Coro" ammette: "La verità è che la Chiesa ha sempre posto resistenza a collaborare e investigare, per questo era difficile denunciare".

A parlare infatti trent’anni dopo, è una donna che è stata ricoverata, quando aveva solo otto anni, in un ospedale religioso: "Il prete che veniva a dire la messa la domenica era una persona affettuosa e poteva venire quando voleva, anche solo. Ci dava affetto, ci accarezzava le gambe, fino a quando però non arrivava ai genitali. Io fingevo di dormire e chiudevo gli occhi. Avevo solo otto anni".

L'indagine conta a oggi più di 1200 vittime, tra questi c'è anche Ernesto che a dodici anni è stato abusato nel collegio religioso che frequentava: "A compiere abusi è quasi sempre la persona di cui ci si fida ciecamente. Ero solo un bambino quando mi hanno rubato la mia purezza".