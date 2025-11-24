Spagna, la clinica dove si clonano cani e gatti al costo di cinquantamila euro

Una moda che prende piede tra i più ricchi che non vogliono dire addio ai loro amici a quattro zampe, da Barbara Streisand che ha duplicato il suo cane per ben due volte, a Paris Hilton che ha mostrato a sua madre la copia dei suoi due cagnolini morti. "Qui c'è un gatto, qui un cane e un altro cane" spiega l'inviata mostrando la banca genetica. "Il processo di clonazione dura un giorno" prosegue mostrando l'incubatrice degli animali che verranno. "Siamo come Frankenstein. Prendiamo un pezzetto di pelle da uno, l'ovulo da un altro, gli diamo elettricità e creiamo la vita. La scarica elettrica attiva il DNA all'interno dell'ovulo" aggiunge la biologa del laboratorio. "Tra i nostri clienti ci sono italiani famosi nel mondo. L'animale clonato è un altro animale, ha un'altra anima, questo sì, ma al 99% è più o meno uguale. Modificando si crea la razza perfetta. La clonazione dell'uomo? Si può fare ma non è legale, magari qualcuno lo ha già fatto ma non lo sappiamo" conclude il manager della clinica.