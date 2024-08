Sora (Frosinone), si innamora al supermercato: appende cartelli per ritrovarlo

Un colpo di fulmine tra gli scaffali di un supermercato a Sora (Frosinone). È quanto accaduto a una ragazza bionda che stava facendo la spesa. La giovane è rimasta molto affascinata da un altro cliente, con il quale avrebbe scambiato un lungo sguardo. Così ha deciso di ritrovare il suo misterioso principe azzurro appendendo dei cartelli in giro in diversi negozi della città. "Mi sono innamorata!", si legge in maiuscolo all'inizio del messaggio, poi i dettagli del luogo e dell'orario preciso in cui i due si sono incrociati e un indirizzo email per contattare la ragazza.