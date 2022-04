"Sono quasi le tre, come dobbiamo vivere questo orario oggi?": ecco il perché del lungo silenzio del Papa

Molti utenti sui social hanno visto nella lunga pausa, successiva alla domanda della giornalista, una reazione avversa del Pontefice alle parole della intervistatrice. In realtà il quesito era un chiaro riferimento ai Vangeli: "Santo Padre, sono quasi le tre, come dobbiamo vivere questo orario oggi?". La scelta del Papa di rispondere col silenzio di fronte al chiaro riferimento al tempo esatto della giornata in cui morì Gesù ha un significato dal grande carattere simbolico: secondo la religione cattolica la morte del Messia è un evento per il quale non bastano le parole e le spiegazioni umane.

