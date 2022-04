Via Crucis, il Papa al Colosseo: "Dio disarma la mano alzata contro il fratello"

Con questa preghiera Papa Francesco torna a chiedere la pace, prima di iniziare la celebrazione della Via Crucis al Colosseo , il momento più sentito del Venerdì Santo. Sono circa 10mila i fedeli che stanno prendendo parte alla celebrazione.

Era due anni che, a causa della pandemia, questo evento non veniva celebrato accanto al monumento simbolo della cristianità a Roma, dove furono uccise molte persone solo perché cristiane. Questa Via Crucis è stata preceduta da molte polemiche per la presenza, nella XIII stazione, di una donna ucraina e una donna russa che porteranno insieme la croce.