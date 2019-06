Sondrio, il caseificio che si batte per il Made in Italy: "Numeri minori, ma qualità maggiore"

I piccoli caseifici sono a rischio per la guerra del formaggio. Una guerra contro la crisi e contro lo shopping degli stranieri, molto attratti dalle imprese Made in Italy di piccola e media dimensione. Ma a Sondrio, e più precisamente a Chiuro, c’è chi resiste a questa lotta quotidiana.



È il caso della Latteria Sociale di Chiuro, un caseificio che in dieci anni ha saputo portare i suoi dipendenti da 17 a 65 e che si distingue per l’eccellenza del prodotto. A raccontare questo piccolo miracolo a “Stasera Italia” è proprio l’artefice, Lorenzo Aliverti, il direttore della cooperativa: “La vera sfida è stata rimanere piccoli, noi ritiriamo e utilizziamo solo il latte necessario”.



Il segreto, secondo Aliverti, sta nel differenziare l’offerta: “Numeri minori, ma qualità maggiore. I nostri prodotti a livello qualitativo sono totalmente diversi rispetto a quelli della grande distribuzione”.