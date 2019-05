Dl Crescita, il M5s propone il marchio "100% Made in Italy"

Con un emendamento al decreto Crescita, che già istituisce i marchi storici di interesse nazionale, il M5s ha proposto l'istituzione del brand "100% Made in Italy" per garantire la filiera interamente nazionale di merci e prodotti. Per essere "100% Made in Italy" bisognerà garantire la provenienza nazionale delle materie prime, la produzione e lavorazione interamente nel territorio nazionale e il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori.