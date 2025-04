Una lite tra vicini di casa è finita in tragedia a Delebio, in Valtellina. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, un uomo di 80 anni ha sparato a due vicini di 50 e 53 anni e poi si è ucciso. Dei due feriti, uno è in gravi condizioni dopo esser stato colpito alla testa mentre l'altro è stato raggiunto a una gamba. Ancora da chiarire il movente della lite.