Sondrio, 60enne dona un rene al nipote e sei mesi dopo corre la mezza maratona

Lo scorso marzo Sergio Lotti, 60enne romagnolo che vive in provincia di Sondrio, si era fatto asportare un rene per donarlo al nipote malato. Dopo sei mesi dall'intervento, l'uomo ha deciso di correre la mezza maratona Rimini-Verrucchio, nella sua terra natale, per sensibilizzare il pubblico sull'importanza del trapianto da vivi. "La stanchezza alla fine della gara si è fatta sentire", ha commentato Lotti, "ma l'ho fatto per salvare altre vite, e perciò ne è valsa la pena".