Firenze, trapiantata bimba un anno colpita leucemia e positiva al Covid-19

Una bambina di un anno e cinque mesi, positiva al Coronavirus, è stata sottoposta ad agosto a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche per curare una forma di leucemia mieloide ad altissimo rischio. Lo rende noto l'Azienda ospedaliero universitaria del pediatrico Meyer di Firenze dove è stato effettuato il trattamento. "Una scelta difficile", si sottolinea, quella fatta dai medici del Meyer: un caso che "non ha precedenti in Italia".