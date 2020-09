Soggiorno gratis a Lipari in cambio di aiuto nell'azienda agricola: l'annuncio spopola su Facebook

Nella mente di chi lo ha scritto sarebbe dovuta essere una banale offerta di lavoro. Dopo 48 ore è diventato il posto in smartworking più ambito d'Italia. È la proposta dell'imprenditore Luis Mazza, che gestisce un'azienda agricola sull'isola di Lipari: vitto e alloggio con vista sul mare per quattro mesi, da novembre a febbraio. In cambio Luis chiede una mano per poche ore al giorno nei lavori agricoli, con gli animali e nelle opere di manutenzione.

Successo clamoroso - Nessuno stipendio a fine mese. Eppure le risposte sono state centinaia, tanto che Luis Mazza ha dovuto prendersi qualche tempo per scegliere la candidatura migliore. L'annuncio dell'imprenditore agricolo che gestisce l'azienda "Al numero zero" è diventato virale in poche ore su Facebook: "Offro una stanza con vista mare e isole, cibo, vino, acqua potabile, internet veloce, stufa a legna, libri e uso mezzi di trasporto (auto, bici e asini) a chi volesse venire a stare qui, Al numero zero, Lipari, nel periodo novembre-febbraio, per aiutarmi nei lavori agricoli, nella gestione degli animali e piccoli lavori di manutenzione ordinaria (portare legna o saper cosa fare se col ponente vola il pollaio).

Luis Mazza, imprenditore e allevatore sulla piccola isola siciliana, offre una camera per quattro mesi - da novembre a febbraio - con cibo, vino, mezzi di trasporto, connessione internet e una vista che toglie il fiato, a chi lo aiuterà nell'attività quotidiana: dal lavoro della terra alla cura degli animali, oltre a piccoli lavori di manutenzione. Poche ore al giorno, senza stipendio ma immersi in un'atmosfera da sogno. Così sui social il post di Luis ha spopolato: sono stati centinaia i commenti e le condivisioni. A tanta gente non sarà sembrato vero poter vivere su un'isola gratis, soprattutto con il Coronavirus che torna ad essere aggressivo.

Tranquillità e natura - A molte persone che possono lavorare da remoto l'offerta sarà sembrata irrinunciabile, soprattutto in tempo di pandemia: quattro mesi su un'isola a contatto con la natura e col mare, e con tutte le comodità del caso, valgono bene il rischio di restare isolati per qualche giorno durante l'inverno. Pregi che evidentemente Luis non aveva previsto: ora gli toccherà smettere i panni da lavoratore agricolo per indossare quelli di selezionatore.