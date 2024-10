Aosta, problema nel software inverte i risultati dei test di gravidanza: chi era incinta non risultava in attesa e viceversa

"L'analisi effettuata ha evidenziato, infatti, un'anomalia generata da un errore nella programmazione informatica del test sulla strumentazione da parte del software fornito dalla ditta esterna". Infine, riferisce la direttrice della Struttura Complessa di Analisi Cliniche, "a ulteriore garanzia di trasparenza e sicurezza, abbiamo attivato la procedura di Incident Reporting come previsto dai protocolli dell'Ausl, per segnalare eventuali eventi avversi involontari compresi quelli, come in questo caso, che non sono di diretta responsabilità degli operatori del nostro laboratorio. Inoltre, trascorsi 30 giorni dall'accaduto, possiamo confermare che non sono emerse ulteriori problematiche".