Social a luci rosse, la storia di Ilaria: "Il mio stipendio non basta, arrotondo vendendo foto hot sul web"

Lo stipendio non basta più e per questo Ilaria, dipendente full time in un parco di divertimenti, ha deciso di aumentare le proprie entrate con un lavoro extra decisamente particolare. Come molte ragazze, infatti, ha deciso di vendere online foto e video a luci rosse su

Onlyfans

"Zona Bianca"

: "Con cinque minuti riesco ad arrivare anche a 56 dollari per una foto", ha spiegato Ilaria a

Leggi Anche Francesca De Andrè dopo la violenza subita riparte da Ibiza... e da OnlyFans

"Penso che potrei arrivare tranquillamente a

5 mila euro

al mese - spiega Ilaria - senza Onlyfans, essendo lavoratrice stagionale, non riuscirei a vivere nel tempo libero. Pregiudizi tra i colleghi? No, mi dicono: se guadagni fai bene".