Francesca De Andrè dopo la violenza subita riparte da Ibiza... e da OnlyFans

La showgirl sta, infatti, trascorrendo alcuni giorni sull'isola spagnola all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Sui social si mostra giornalmente sorridente in abiti sexy, probabilmente in pose simili a quelle che vende su OnlyFans , piattaforma su cui è sbarcata da pochi mesi.

Navigando sul suo profilo si legge la presentazione "

Benvenuti nel mio posto segreto

", affiancata dalle emoticon di ciliegie e fiamme. Diversi i post pubblicati in cui promette agli abbonati al canale sorprese piccanti.

Se pubblicamente la De Andrè si mostra disinvolta, dentro di lei ancora qualcosa la fa soffrire. L'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" ha infatti scritto su Instagram: "E quando arriva la notte… Ho lottato un altro giorno per me stessa. E oggi non sono caduta. Ce l'ho fatta… Per recuperare quella

speranza di felicità

che da tempo ho perso e quella costanza di volermi bene che, non mi vergogno di dirvi, non esiste ancora al 100%. Sì, perché è inutile negarlo, costa fatica, faccio fatica. Sono stanca di soffrire, tanto, ma, attenzione, 'faccio' vuol dire che sto facendo e non è scontato. E voglio. Lo devo all’amore per me stessa: continuare a fare".

Non è la prima volta che la De Andrè spiega le difficoltà che ha nell'amare se stessa. Quando raccontò della relazione con l'ex compagno e delle violenze subite per anni dalla persona che diceva di amarla, non nascose di essersi spesso colpevolizzata per quanto stava succedendo nella sua vita. Proprio per questo, la showgirl ha impiegato molto tempo per sporgere

denuncia

, fino a quando poi non ha trovato il coraggio di farlo e di allontanarsi da chi le faceva del male.