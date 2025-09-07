Macerata, soccorre amico in difficoltà con l'auto poi viene trovato morto

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la ricerca del 58enne scomparso che non aveva fatto rientro nella propria abitazione. Sono intervenuto anche i pompieri da Tolentino e Macerata, supportati da personale cinofilo e dal nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Nella tarda nottata il 58enne è stato rintracciato quando era già privo di coscienza dal personale cinofilo nei pressi della propria auto. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma all'arrivo del personale sanitario e medico del 118 non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di zona per tutti gli accertamenti del caso.