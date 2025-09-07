Macerata, soccorre amico in difficoltà con l'auto poi viene trovato morto

Un 58enne è stato ritrovato senza vita vicino al suo fuoristrada dopo essere andato ad aiutare un amico lungo una strada di montagna
© ansa
A Cessapalombo (Macerata) un 58enne è stato ritrovato senza vita vicino al suo fuoristrada. L'uomo era andato a soccorrere un amico in difficoltà lungo una strada di montagna e al ritorno aveva preso una direzione diversa prima di essere trovato morto, probabilmente a causa di un malore. A far scattare le ricerche era stato proprio l'uomo soccorso dalla vittima, preoccupato dal fatto di non essere più riuscito a contattarlo dopo che gli aveva prestato aiuto. Dopo diverse ore di ricerche il 58enne è stato trovato, quando non c'era più nulla da fare, dal personale cinofilo.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la ricerca del 58enne scomparso che non aveva fatto rientro nella propria abitazione. Sono intervenuto anche i pompieri da Tolentino e Macerata, supportati da personale cinofilo e dal nucleo Saf (Speleo alpino fluviale). Nella tarda nottata il 58enne è stato rintracciato quando era già privo di coscienza dal personale cinofilo nei pressi della propria auto. I soccorritori hanno avviato le manovre di rianimazione, ma all'arrivo del personale sanitario e medico del 118 non si è potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri di zona per tutti gli accertamenti del caso.
