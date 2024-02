Smog in Lombardia, Fontana: "Chiedere lo stato di emergenza non ha senso"

Lo stato di emergenza in Lombardia contro lo smog "è una delle richieste senza senso che fanno i 5 Stelle, nata dal fatto che si vuole gridare più forte degli altri".

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. "Sappiamo che quando piove le polveri si abbattono, basta guardare l'evoluzione dell'inquinamento della nostra Regione per rendersi conto che siamo in miglioramento - ha aggiunto -. Quindi se avessero voluto chiedere lo stato di calamità avrebbero dovuto chiederlo 20 anni fa ma allora, fortunati noi, non c'erano ancora".