Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Decisione in Appello

Sisma Amatrice: il sindaco di Accumoli condannato per il crollo del campanile

Otto mesi a Stefano Petrucci, assolto il direttore dei lavori Matteo Buzzi. Il crollo del 2016 causò la morte di una famiglia con due bambini

12 Nov 2025 - 18:32
© Ansa

© Ansa

Una condanna e una assoluzione in Appello per il crollo del campanile di Accumoli, in provincia di Rieti, avvenuto durante il terremoto del 24 agosto 2016 che ha colpito anche Amatrice. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. I giudici hanno confermato l'assoluzione di Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile, e condannato a otto mesi di reclusione l'ex sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci. In primo grado entrambi erano stati assolti. Il crollo della torre campanaria, provocato dalle scosse che colpirono il Centro-Italia, causò la morte dell'intera famiglia Tuccio: madre, padre e due bambini piccoli.

Leggi anche

Terremoto Centro-Italia, Meloni: "A 9 anni dal sisma tornata la vita nei Comuni del cratere"

Ti potrebbe interessare

amatrice
terremoto centro italia

Sullo stesso tema