Sisma Amatrice: il sindaco di Accumoli condannato per il crollo del campanile

Una condanna e una assoluzione in Appello per il crollo del campanile di Accumoli, in provincia di Rieti, avvenuto durante il terremoto del 24 agosto 2016 che ha colpito anche Amatrice. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Roma. I giudici hanno confermato l'assoluzione di Matteo Buzzi, direttore dei lavori del campanile, e condannato a otto mesi di reclusione l'ex sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci. In primo grado entrambi erano stati assolti. Il crollo della torre campanaria, provocato dalle scosse che colpirono il Centro-Italia, causò la morte dell'intera famiglia Tuccio: madre, padre e due bambini piccoli.