Sis 118: "Brutali aggressioni in crescita nelle ultime settimane"

In queste ultime settimane "stiamo assistendo a un crescendo di brutali aggressioni contro gli equipaggi del Sistema di emergenza territoriale del 118".

A denunciarlo è il presidente nazionale "Sis 118" Mario Balzanelli, che rileva come purtroppo manchi una statistica precisa. Inoltre, annuncia che sul sito della Società verrà creata un'apposita sezione dove le violenze subite potranno essere denunciate da tutta Italia "al fine di avere una rendicontazione efficace". A pesare, precisa Balzanelli, è anche il fatto che "non sempre si procede alle querele d'ufficio per gli aggressori, nonostante ciò sia previsto per legge".