Siracusa, "violenza sessuale su studentesse Usa": fermati due giovani

Secondo gli investigatori, i due, "con il pretesto di chiedere in prestito i documenti necessari per recarsi al distributore automatico di sigarette, si sarebbero intrattenuti con le ragazze approfittando della loro, dell'ora notturna e della difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Successivamente le vittime sono state indotte a separarsi, subendo le violenze degli aggressori in luoghi diversi".