Siracusa, scontro fra due scooter: muore un ragazzo di 15 anni

Un ragazzo di 15 anni è morto a causa di un incidente fra due scooter nella zona Nord di Siracusa. Secondo una prima ricostruzione sembra che lo scontro sia avvenuto un impatto frontale tra due motocicli. Il quindicenne è stato soccorso e trasferito in ospedale dove è deceduto per le gravi lesioni riportate. Un altro giovane di 18 anni è invece ricoverato nel reparto di rianimazione. In corso di accertamento le condizioni di un terzo giovane, anche lui rimasto ferito. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente avvenuto in prossimità di una rotatoria.