Siracusa, agente finanziario risulta disoccupato: evade 26 milioni

Era proprietario di un consistente patrimonio costituito da immobili di pregio, vetture di lusso, partecipazioni societarie e una residenza siracusana dotata di piscina e arredi di alto livello, ma per il Fisco era disoccupato. Individuato un complesso sistema di evasione fiscale internazionale dalla guardia di finanza di Siracusa, che ha portato alla luce una frode fiscale da 26 milioni di euro orchestrata da un noto stuntman siracusano che era anche un agente finanziario. L’uomo, celebre per aver partecipato a importanti produzioni cinematografiche hollywoodiane come Batman Begins, Mission Impossible, Gang of New York e Ocean’s Twelve, risultava formalmente senza occupazione e non presentava dichiarazione dei redditi.