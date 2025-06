Siracusa, 48enne aggredito e ucciso ad Avola: fermati padre e figlio

Due fermi per l'omicidio di un 48enne aggredito mercoledì sera ad Avola, in provincia di Siracusa, e morto in ospedale a causa della gravità delle ferite riportate. Si tratta di padre e figlio, rispettivamente di 57 e 26 anni, nei confronti dei quali la polizia ha eseguito un decreto di fermo per omicidio e porto e detenzione di arma clandestina. L'aggressione è avvenuta dopo un inseguimento tra auto. La vittima, con il volto insanguinato, era stata trasportata in codice rosso in ospedale. Poco dopo padre e figlio si sono presentati spontaneamente in Commissariato, confessando di aver percosso violentemente la vittima.