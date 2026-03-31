Siracusa, aggredisce agente mentre lo scarcerano: resta in prigione
"Era stato chiamato per essere condotto all'ufficio matricola in quanto scarcerato per fine pena"
© Ansa
Un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria mentre lo stavano scarcerando: è stato arrestato in flagranza di reato ed è rimasto nella casa circondariale di contrada Cavadonna a Siracusa, dove era recluso. Lo rende noto Giuseppe Argentino, segretario provinciale dell'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria.
Secondo la ricostruzione del sindacalista, il detenuto della sezione media sicurezza "era stato chiamato dall'agente per essere condotto all'ufficio matricola in quanto scarcerato per fine pena, ma lo stesso avrebbe preteso che ad accompagnarlo fossero i suoi compagni di detenzione, cosa impensabile". Secondo Argentino, al rifiuto dell'agente, il detenuto lo avrebbe minacciato e aggredito con schiaffi.