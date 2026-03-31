Siracusa, aggredisce agente mentre lo scarcerano: resta in prigione

Un detenuto ha aggredito un agente di polizia penitenziaria mentre lo stavano scarcerando: è stato arrestato in flagranza di reato ed è rimasto nella casa circondariale di contrada Cavadonna a Siracusa, dove era recluso. Lo rende noto Giuseppe Argentino, segretario provinciale dell'Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria.