Siracusa, agente penitenziario si suicida vicino al carcere

Dati allarmanti - Il Sappe denuncia una situazione allarmante. I poliziotti penitenziari "sono lasciati abbandonati a loro stessi, mentre invece avrebbero bisogno evidentemente di uno strumento di aiuto e di sostegno". Nel 2021 si sono registrati cinque suicidi tra i poliziotti penitenziari, sei nel 2020 e 11 nel 2019.

"Lo Stato intervenga" - Secondo Capece, ministero della Giustizia e Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria "non possono continuare a tergiversare su questa drammatica realtà. Servono soluzioni concrete per il contrasto del disagio lavorativo del personale di polizia penitenziaria. Come anche hanno evidenziato autorevoli esperti del settore, è necessario strutturare un'apposita direzione sanitaria della categoria, composta da medici e da psicologi impegnati a tutelare e promuovere la salute di tutti i dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. Servono azioni concrete e non chiacchiere", ha consluso il leader del sindacato.