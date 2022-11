Siracusa, la denuncia shock di un 21enne: "Sono stato violentato dal prete per 9 anni"

Leggi Anche Inchiesta su abusi, Benedetto XVI si difenderà da denuncia in Baviera

Il paese sostiene il ragazzo - "Siamo sgomenti, la comunità di Francofonte è sgomenta. Invito la procura a fare chiarezza, confidando nella Giustizia e nel vescovo per una posizione chiara sulla vicenda". Cosi il sindaco di Francofonte Daniele Lentini ha voluto dimostrare vicinanza e solidarietà al giovane concittadino che ha presentato la denuncia.

I chiarimenti della Curia - Il sacerdote dipende dall'Eparchia di Piana degli Albanesi, mentre il ragazzo si è rivolto all'arcivescovo di Siracusa perché originario, come il prete accusato, di Francofonte, paese del Siracusano. Quando l'arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, ha ricevuto la denuncia ha immediatamente avviato, agendo per delega, un procedimento penale canonico nei confronti del sacerdote. Il sacerdote, adesso in pensione, è residente nella Diocesi di Siracusa senza alcun incarico. Lo scorso 31 ottobre il vescovo di Piana degli Albanesi ha già adottato nei suoi confronti un provvedimento d'interdizione dall'esercizio pubblico del ministero", scrive in una nota la Curia di Siracusa.