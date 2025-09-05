Sinopoli (Reggio Calabria), camion investe operai: un morto e due feriti

Il veicolo, forse per un guasto ai freni, si sarebbe mosso colpendo un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha travolto i tre lavoratori
A Sinopoli (Reggio Calabria), un operaio è morto e altri due sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un camion mentre stavano lavorando per la posa di cavi di fibra ottica. L'incidente si è verificato in un tratto di strada in discesa: il camion, di proprietà della ditta della quale gli operai erano dipendenti, si sarebbe improvvisamente mosso, forse a causa di un guasto ai freni, travolgendo un piccolo mezzo da cantiere, che a sua volta ha investito i tre lavoratori.
L'operaio in condizioni più gravi é stato trasferito con l'elisoccorso all'ospedale di Reggio Calabria, dove è morto poco dopo il ricovero. I due feriti, ricoverati anche loro nel capoluogo calabro, non sono in condizioni gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, assieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco, anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.
