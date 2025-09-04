Corato (Bari), auto fuori strada per evitare animale: muore un bimbo di cinque mesi

Tragedia nella tarda serata di mercoledì alla periferia di Corato, nel Barese. Un bimbo di appena cinque mesi ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che ha coinvolto l'auto guidata dalla madre. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la donna avrebbe perso il controllo del veicolo nel tentativo di evitare un animale improvvisamente sbucato sulla carreggiata. L'impatto ha avuto conseguenze gravissime per il piccolo passeggero: le sue condizioni sono apparse subito critiche. L'auto guidata dalla donna è finita contro un albero di pino. L'impatto ha fatto attivare gli airbag e il neonato, che era stato sistemato sull'ovetto posizionato sul sedile anteriore di fianco a quello di guida, è stato sbalzato.