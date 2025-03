Single e adozioni, la donna che ha portato il caso alla Consulta

Da anni Raffaella Brogi, 54 anni, single, magistrato, si batte per avere in adozione un bimbo straniero e non si è arresa neanche dopo il primo stop della Corte costituzionale. Così, per la seconda volta in pochi anni, il caso dell'aspirante mamma single fiorentina è finito sotto la lente dei giudici costituzionali che ora le hanno dato ragione. È stato il Tribunale per i minorenni di Firenze a sollevare a luglio scorso, nuovamente, davanti alla Corte costituzionale la questione delle adozioni internazionali da parte di persone single. E la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che non li includeva fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero.