Il sindaco di Roma: "Entro 5 anni potremo fare il bagno nel Tevere"

A Parigi è possibile fare il bagno nella Senna per la prima volta dal 1923
Il primo cittadino della Capitale ha spiegato che per quanto riguardo il costo "lo stiamo stimando", ma dovrebbe essere inferiore a quello di Parigi
"Entro cinque anni potremo fare il bagno nel Tevere". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, spiegando che "abbiamo già insediato un gruppo di lavoro che a breve sarà interistituzionale, ho parlato personalmente con il ministro Pichetto Fratin e col presidente Rocca" e "ci fa piacere aver già rilevato che è assolutamente un obiettivo realizzabile". Per quanto riguardo il costo, ha detto il sindaco di Roma, "lo stiamo stimando", ma dovrebbe essere inferiore a quello di Parigi, perché la capitale francese "era partita da un livello di inquinamento molto maggiore".
Gualtieri ha quindi spiegato come "in realtà ci sono alcune zone (del Tevere, ndr)" che "in alcuni giorni già oggi sarebbero balneabili", però "per avere una balneabilità piena anche del tratto a valle dell'Aniene sono necessari alcuni interventi". "Alcuni sono già partiti perché la polizia di Città metropolitana sta già realizzando uno screening di tutti gli scarichi sull'Aniene che sono anche fuori dal territorio di Roma Capitale e che sono tra le principali cause della non balneabilità attuale", ha aggiunto Gualtieri. Il sindaco di Roma ha aggiunto che "abbiamo già individuato le tre, quattro azioni che sono necessarie" e "con tutto l'aiuto della comunità scientifica e tecnologica e delle istituzioni faremo un cronoprogramma, però dal primo rilievo fatto è un obiettivo assolutamente alla nostra portata".
