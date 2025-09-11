Il sindaco di Roma: "Entro 5 anni potremo fare il bagno nel Tevere"

Gualtieri ha quindi spiegato come "in realtà ci sono alcune zone (del Tevere, ndr)" che "in alcuni giorni già oggi sarebbero balneabili", però "per avere una balneabilità piena anche del tratto a valle dell'Aniene sono necessari alcuni interventi". "Alcuni sono già partiti perché la polizia di Città metropolitana sta già realizzando uno screening di tutti gli scarichi sull'Aniene che sono anche fuori dal territorio di Roma Capitale e che sono tra le principali cause della non balneabilità attuale", ha aggiunto Gualtieri. Il sindaco di Roma ha aggiunto che "abbiamo già individuato le tre, quattro azioni che sono necessarie" e "con tutto l'aiuto della comunità scientifica e tecnologica e delle istituzioni faremo un cronoprogramma, però dal primo rilievo fatto è un obiettivo assolutamente alla nostra portata".