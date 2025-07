A Parigi è possibile fare il bagno nella Senna per la prima volta dal 1923

A partire dal 5 luglio i cittadini di Parigi e i turisti potranno nuotare nella Senna, dopo che la municipalità della capitale francese ha autorizzato la balneazione a seguito di attività di pulizia del corso del fiume. Fino al 31 agosto, come dichiarato dalle autorità locali, saranno aperti tre siti lungo le rive della Senna per il nuoto libero, per la prima volta dagli anni Venti. La pulizia delle acque del fiume parigino era stata avviata in vista delle Olimpiadi estive dello scorso anno, durante le quali era previsto l'impiego della Senna per alcune gare di nuoto.