Sindacati taxi, verso un nuovo sciopero nazionale di categoria

"Nessun segnale dalle istituzioni"

"In seguito allo sciopero dello scorso 21 maggio, avevamo ottenuto un impegno per un possibile incontro per il prossimo lunedì, al fine di riallacciare un dialogo a livello istituzionale che, dopo l'arrivo in Italia del Vice capo mondiale di Uber, si è purtroppo interrotto", proseguono i sindacati, sottolineando che "nessun segnale in tal senso risulta arrivato e inevitabilmente, con tutte le annesse complicazioni e i certi disagi che ne deriveranno a chi è costretto a vivere in città sempre più congestionate e con un sistema di trasporto pubblico collettivo al collasso, saremo costretti nel rispetto delle regole a proclamare un nuovo fermo".