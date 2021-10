Sindacati in piazza a Roma, fonti Questura: 50mila alla manifestazione

Ansa

Sono circa 50mila le persone scese in piazza a Roma per partecipare alla manifestazione dei sindacati "Mai più fascismi" a una settimana esatta dall'attacco alla sede della Cgil. E' quanto si apprende da fonti della Questura. Secondo i sindacati i partecipanti sono però 200mila. La mobilitazione, organizzata dalle tre sigle confederali in piazza San Giovanni, si è conclusa sulle note di "Bella Ciao".