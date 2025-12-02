Logo Tgcom24
Sinagoga vandalizzata a Roma, la procura indaga per danneggiamento aggravato dall'odio razziale

Sono comparse scritte come "Palestina Libera" ed è stata imbrattata con della vernice nera la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato del 8 ottobre del 1982

02 Dic 2025 - 11:27
© Da video

© Da video

La procura di Roma è in attesa di una prima informativa della Digos su quanto avvenuto alla sinagoga Beth Michael di Villa Pamphili nel quartiere Monteverde Vecchio della Capitale, vandalizzata con alcune scritte. I pm di piazzale Clodio, coordinati dal procuratore Francesco Lo Voi, procedono per danneggiamento aggravato dall'odio razziale. All'esterno della sinagoga sono comparse scritte come "Palestina Libera" ed è stata imbrattata con della vernice nera la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, morto a due anni nell'attentato del 8 ottobre del 1982.

