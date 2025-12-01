Logo Tgcom24
Cronaca
SOLIDARIETÀ DI MATTARELLA

Roma, vandalizzata la sinagoga nel quartiere Monteverde

Imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Michael Stefano Gaj Tachè

di Roberta Fiorentini
01 Dic 2025 - 19:08
01:32 
sinagoga
roma