Silvia Romano in lacrime ai genitori: "Sono stata forte"

"Sono stata forte". Queste le parole pronunciate da Silvia Romano mentre abbracciava, in lacrime, i genitori e la sorella al suo arrivo a Ciampino. "Sto bene per fortuna, fisicamente e mentalmente. Ringrazio le istituzioni, sono felicissima e ora voglio stare solo con la mia famiglia", ha dichiarato la cooperante rapita nel 2018 in Kenya e liberata sabato dopo 18 mesi di sequestro.