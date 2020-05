Silvia Romano ai pm a Roma: "Durante il sequestro sono stata trattata sempre bene"

"Durante il sequestro sono stata trattata sempre bene, sono serena". Sono queste le prime dichiarazioni rilasciate da Silvia Romano ai magistrati della Procura di Roma e agli inquirenti del Ros nel corso dell'audizione durata circa 4 ore e svolta in una caserma dell'Arma a Roma. La 24enne milanese, rapita in Kenya il 19 novembre del 2018, è rientrata in Italia da Mogadiscio dopo essere stata liberata dalla prigionia a cui era stata costretta.