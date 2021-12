Sileri: Super Green pass per lavoratori? Dipenderà dai contagi

Ansa

La decisione di adottare il Super Green pass per tutti i lavoratori "dipenderà dall'andamento dei contagi". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, secondo il quale il provvedimento "in maniera selettiva e chirurgica, potrebbe essere un'idea, ma vediamo sempre i contagi come andranno. Al momento non mi metterei a parlare di ipotesi: ce ne sono tantissime, e diventa anche fattore di confusione per la popolazione".