Sileri: Covid non è una banale influenza, rischi seri per i non vaccinati

IPA

Il Covid "non è diventato una 'banale' influenza e le sue conseguenze su chi non è immunizzato, anche se giovane e in buona salute, possono essere molto serie". Lo dichiara il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri. La pandemia "non è ancora finita ma il progressivo emergere della variante Omicron sulla Delta ne sta cambiando i connotati, rendendo opportuno un aggiustamento delle nostre strategie", aggiunge.