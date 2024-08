Siena, donna trovata morta in casa con ferite d'arma da fuoco

La donna sarebbe morta nel pomeriggio intorno alle 15.30 in una casa in cui vivrebbe una famiglia di origine sudamericana, vicino al centro storico della città toscana. Uno sparo sarebbe stato sentito dai vicini che hanno dato l'allarme. Il colpo che ha ucciso la 31enne, secondo una prima ipotesi degli inquirenti, sarebbe partito per sbaglio, accidentalmente mentre due familiari maneggiavano un'arma in casa. Il proiettile avrebbe raggiunto la testa della donna, a nulla sarebbe valso l'intervento dei sanitari. Gli investigatori stanno ricostruendo la vicenda. Il compagno della 31enne, anche lui di origine sudamericana, sarebbe stato portato in questura per essere sentito.