Omicidio a Oleggio (Novara), un fermo: "Fu vendetta dopo uno stupro"

Svolta nelle indagini per l'omicidio di Fadili Charaf, il 28enne di nazionalità marocchina trovato morto il 26 luglio nei boschi del Ticino a Oleggio, in provincia di Novara. Un uomo di 33 anni è stato fermato e la sua compagna (29enne) denunciata a piede libero: il delitto, consumato secondo gli inquirenti in un ambiente di degrado dovuto allo spaccio di droga, avrebbe avuto come movente la vendetta dopo uno stupro. Il 28enne sarebbe stato ucciso per aver violentato una cliente che acquistava stupefacenti da lui.