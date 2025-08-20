Siena, 85enne fu trovata morta in casa: indagate nipote e un'altra donna

È passato un anno dalla morte di un'anziana di 85 anni, ritrovata senza vita il 7 agosto 2024 nella sua casa a Castellina in Chianti, in provincia di Siena. La vittima si chiamava Franca Genovini e quando fu trovata si pensò, sulle prime, a un decesso per cause naturali. Da ottobre 2024 è in corso un lungo e complesso incidente probatorio che ha portato la procura indagare due donne per omicidio volontario e per rapina aggravata: si tratta di una 36enne del posto, nipote acquisita della vittima, e di una 25enne di Taranto. Secondo la procura, si sarebbe trattato di un omicidio compiuto dopo che era fallita una rapina.

