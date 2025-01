Sicurezza, Viminale: a giorni zona rossa a Roma Termini ed Esquilino

Entro pochi giorni sarà realizzata una "zona rossa" a Roma, alla stazione Termini e all'Esquilino, "per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza". È quanto trapela dal Viminale. Dal ministero sottolineano, comunque, come sia stato "già significativamente aumentato il livello di presenza delle forze dell'ordine nell'area e nelle altre stazioni della Capitale".