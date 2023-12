Sicurezza sugli sci: cosa fare (e non fare) sulle piste

L’inviato di "Striscia la Notizia" è a Selva di Val Gardena, per scoprire, con l'aiuto dei Carabinieri, quali sono i comportamenti pericolosi da non tenere

Cosa fare e cosa non fare sulle piste di sci? Ce lo spiega Valerio Staffelli di "Striscia la Notizia", con l'aiuto dei carabinieri di Selva di Val Gardena, in provincia di Bolzano.

Vietato, per cominciare, abbandonare gli sci a bordo pista: vanno riposti nelle specifiche rastrelliere verticali. È proibito anche risalire le piste al contrario, facendo sci d'alpinismo. "Si tratta di una pratica vietata perché pericolosa e d'intralcio per gli altri. Sono previste, in questo caso, sanzioni amministrative", spiega Martina Prettegiani, vice comandante della stazione dei carabinieri di Sesto Pusteria.

Evitare anche di transitare in piste chiuse, di utilizzare telefoni cellulare e di sciare in maniera troppo spericolata. "In quest'ultimo caso, il responsabile rischia una sanzione fino a 150 euro e anche, laddove prevista, la sanzione accessoria del ritiro dello skipass", chiarisce Raffaele Rivola, comandante provinciale dei carabinieri di Bolzano.