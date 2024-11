Sicurezza, report polizia: +10% reati su minori nei primi 6 mesi del 2024

Le vittime minori degli anni 18 risultano in aumento per le fattispecie di abbandono di persone minori o incapaci (+12%), di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (+11%) e di pornografia minorile (+83%). È rilevante segnalare che, tra le vittime dei reati di natura sessuale, risultano predominanti quelle di genere femminile. Invece, per i reati di abbandono di persone minori o incapaci, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina e violazione degli obblighi di assistenza familiare risultano predominanti le vittime di genere maschile. Sempre nel primo semestre del 2024, le segnalazioni a carico di presunti autori noti, in maggioranza di genere maschile, sono prevalentemente relative alla fascia d'età compresa tra i 35 e i 64 anni (60%). Nel Rapporto viene poi sviluppato un approfondimento sulla cosiddetta "frontiera del mondo virtuale", realizzato anche grazie al contributo fornito dal Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica.