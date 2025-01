Sicurezza, Torino e Roma senza varchi e controlli lasciano libero accesso al centro città

A Torino Staffelli mostra come sia possibile arrivare con l'auto fin dentro piazza Castello, piazza San Carlo e le zone pedonali dello shopping di via Garibaldi e via Roma. Nessuna barriera, nessun controllo, nessun presidio: solo alcune fioriere che non impediscono il passaggio di auto o furgoni. Stesso scenario a Roma, con Ghione che, invece, evidenzia le falle nella sicurezza in via del Corso, in piazza di Spagna, in piazza Navona e a ridosso del Pantheon. Tutte gremite di persone e tutte sguarnite di controlli, così come via Ottaviano, la strada pedonale che conduce in una piazza San Pietro riempita quotidianamente dai fedeli accorsi per il Giubileo.