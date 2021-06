Sicurezza alimentare: sequestrate 9 tonnellate di cibo, 8 denunciati

ansa

I Reparti Tutela Agroalimentare dei carabinieri hanno ispezionato oltre 60 attività del comparto agroalimentare sull'intero territorio nazionale per salvaguardare il settore produttivo e garantire sicurezza e qualità del cibo. Dalle verifiche sono emerse violazioni che hanno portato al sequestro di 8.892 kg di prodotti alimentari. Otto persone sono state denunciate per frode in commercio.