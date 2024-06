Vittoria (Ragusa), uomo incendia casa della madre: gravi i due fratellini | La donna è morta, lui è stato arrestato

L'incendio si è sviluppato intorno alle 2.30 in una piccola abitazione, in piazza dell'Unità, a pochi metri dall'ex chiesetta della Trinità, oggi sconsacrata, che dà il nome al quartiere omonimo, uno dei più antichi della città. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco che ora stanno accertando le cause del rogo. L'immobile è stato distrutto.