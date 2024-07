Villabate (Palermo), auto contro muro: morta bimba di tre anni | Alla guida il padre: sarebbe risultato ubriaco e senza patente

Come riferisce Il Giornale di Sicilia, a Villabate ricordano che due anni fa lo stesso automobilista, a bordo di una Fiat Punto, alle dieci del mattino finì contro quattro auto parcheggiate in viale Europa. Adesso rischia la denuncia per omicidio stradale.



Intanto, i carabinieri della compagnia di Misilmeri stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma della bimba, che si chiamava Aurora, si trova all’istituto di medicina legale dell'ospedale Buccheri La Ferla per l'autopsia disposta dalla Procura che ha aperto un fascicolo. Il primo cittadino Di Chiara, in merito, ha annunciato che "non appena la salma sarà restituita alla famiglia, comunicheremo il giorno dei funerali".