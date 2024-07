Villabate (Palermo), auto contro muro: morta bimba di tre anni | Alla guida il padre: sarebbe risultato ubriaco e senza patente

L'incidente si è verificato verso le tre di sabato notte. L'auto è finita contro un muro nei pressi di un sottopasso dell'autostrada, poi ha fermato la sua corsa in una strada sterrata. A Villabate ricordano che due anni fa il padre della bimba, a bordo di una Fiat Punto, finì contro quattro auto parcheggiate in viale Europa. Adesso rischia la denuncia per omicidio stradale. "Siamo davvero sconvolti per quanto successo - dice il sindaco Gaetano Di Chiara - Una notizia che non vorremo mai ricevere. Esprimo il cordoglio della comunità. Quanto successo deve fare molto riflettere sui rischi che si corrono quando ci si mette alla guida".